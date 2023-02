POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Pferdetransportanhänger entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kollidierte in der Grabengasse eine 86-jährige Skoda-Fahrerin mit einem elektrisch ausfahrbaren Poller und verletzte sich hierbei leicht. Der Skoda wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Aus dem verunfallten Auto liefen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn, weshalb auch die Feuerwehr ...

mehr