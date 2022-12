Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Frontalzusammenstoß an der B275 bei Ober-Mörlen + Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres in Altenstadt - Frau in Haft + Berauscht ins Feld in Ortenberg +

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 22.12.2022

Frontalzusammenstoß an B275

Ober-Mörlen: Zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW kam es am Mittwochmorgen (21.12.) auf der B275. Auf der Fahrt von Ober-Mörlen in Richtung Nieder-Mörlen bog der 58-jährige Fahrer eines Skoda gegen 7.50 Uhr nach links auf die Zufahrt zur A5 ein. Dabei übersah der Mann aus dem Wetteraukreis offenbar einen entgegenkommenden VW Passat. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge bei der die beiden 58-jährigen Fahrer leicht verletzt werden. Rettungswagen bringen sie zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden völlig zerstörten Fahrzeuge werden von Abschleppdiensten geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 23.000 Euro. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es bis etwa 8.35 Uhr an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

+

Berauscht ins Feld

Ortenberg: Von der Fahrbahn der B457 kam am Mittwochabend (21.12.) der Fahrer eines roten VW ab . Auf seinem Weg von Bleichenbach in Richtung Aulendiebach geriet der 35-Jährige in das Feld links der Straße. Der Mann aus dem Ostkreis blieb unverletzt. Er musste jedoch die Polizisten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Offenbar hatte er Alkohol getrunken. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Bis zur Entscheidung eines Gerichts darf der 35-Jährige kein Kraftfahrzeug mehr führen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

+

Aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres - Frau in Haft Altenstadt: Aufmerksame Zeugen beobachteten am Montagnachmittag (20.12.) im Feld zwischen Kloster Engelthal und der Landstraße L3189 eine verdächtige Frau. Sie legte offenbar Feuer an einem Stapel Strohballen und flüchtete vom Tatort. Der herbeigerufene Landwirt zog den angezündeten Ballen mit einem Trecker auf eine Freifläche und verhinderte so, dass weitere Ballen in Flammen aufgingen. Eine Polizeistreife nahm die 55-Jährige im Rahmen der Fahndung fest. Sie fanden in ihrem Rucksack Spiritus und diverse Feuerzeuge. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft führte man die Tatverdächtige am Dienstag dem Richter vor. Die einschlägig Vorbestrafte wurde daraufhin zwecks Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell