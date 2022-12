Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher scheitern an Tür + Zeugen nach Vorfall am Bahnhof Stockheim gesucht! + Durch das Kellerfenster... + Blaues Ghost Nirvana gestohlen + Unfallflucht in Langenhain-Ziegenberg + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 21.12.2022:

+++

Friedberg: Einbrecher scheitern an Tür

In eine Apotheke in der Bismarckstraße wollten Mittwochnacht (21.12.) Einbrecher einsteigen. Der Versuch, die Eingangstür zwischen 2 Uhr und 3.45 Uhr gewaltsam aufzubrechen scheiterte und der oder die Täter flohen ohne Beute vom Tatort. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen unter Tel.: 06031/601-0 um Hinweise.

+++

Glauburg: Zeugen nach Vorfall am Bahnhof Stockheim gesucht!

Nach einem Vorfall am Bahnhof in Stockheim am Dienstagabend (20.12.) ermittelt nun der Staatsschutz. Gegen 18.40 Uhr zeigte ein Mann den Hitlergruß und schrie rechte Parolen, bevor er in den Zug Richtung Nidderau stieg. Er wird als ca. 170 - 175 cm groß beschrieben. Er sei mit einer grauen Arbeitshose und einem weißen Pulli bekleidet gewesen. Unter der grauen Kapuze habe er eine Glatze oder wenige kurze graue Haare gehabt. Der Mann habe einen schwarzen Rucksack getragen. Zeugen des Vorfalls und Hinweise zur Person des Mannes nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+++

Karben: Durch das Kellerfenster...

Münzen, Schmuck und Alkohol entwendeten Einbrecher zwischen Sonntag (18.12.) und Dienstag (20.12.) aus einem Haus in Rendel. Nachdem der oder die Täter ein Kellerfenster aufhebelten, stiegen sie ins Gebäude ein und fanden das Diebesgut im Wert von etwa 500 Euro. Sie ließen einen Schaden am aufgebrochenen Fenster in Höhe von ca. 300 Euro zurück.Die Tat geschah offenbar zwischen Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr und Dienstag gegen 14.45 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+++

Bad Vilbel: Blaues Ghost Nirvana gestohlen

In der Frankfurter Straße entwendete ein bislang unbekannter Dieb am Dienstagnachmittag (20.12.) ein blaues Fahrrad. Zwischen 15.30 Uhr und 17.05 Uhr brach er das Schloss des Rades auf und stahl das Mountainbike der Marke Ghost, Typ Nirvana Base im Wert von knapp 1000 Euro aus dessen Abstellplatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.: 06101/5460-0 mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

+++

Ober-Mörlen: Unfallflucht in Langenhain-Ziegenberg Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem schwarzen Opel kosten, nachdem ein Unbekannter in der Usinger Straße den geparkten PKW zwischen 13.15 Uhr am Samstag und 16.50 Uhr am Dienstag am vorderen Kotflügel beschädigte. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-4011 entgegen.

+++

Ober-Mörlen: Parkplatzrempler Nach einem Parkplatzrempler in der Frankfurter Straße sucht die Polizei den Unfallfahrer. Zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Dienstag parkte auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses ein grauer Daimler. Als die Besitzerin zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie an der hinteren Stoßstange einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro fest. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-4011 in Verbindung zu setzen.

+++

Bad Vilbel: Cabrio touchiert

500 Euro beklagt der Besitzer eines Audi, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das geparkte Cabrio in der Siemensstraße offenbar bei einem Parkmanöver hinten rechts touchierte. Der Unfall ereignete sich zwischen Montagmitternacht und 12.00 Uhr am Dienstag. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter 06101/54600.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell