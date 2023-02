POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlung auf Fußgängerüberführung über B3

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wegen eines ausgebrochenen Feuers in der Küche eines Reihenhauses In der Au, alarmierten am Mittwochmittag die Bewohner Polizei und Feuerwehr. Kurz nach 12 Uhr kam es zum Brandausbruch, worauf die vier Bewohner schnellstmöglich das Haus verließen. Auch die angrenzenden Häuser wurden vorsorglich von den Einsatzkräften ...

