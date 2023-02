Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bad Oeynhausen (ots)

Zum versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten ist es am späten Montagabend in der Hahnenkampstraße gekommen.

So beobachtete ein Zeuge gegen 23.45 Uhr zwei offenbar männliche Unbekannte an dem Ausgabegerät. Da ihm deren Handlungen verdächtig vorkamen, verständigte der Mann die Polizei. Kurz darauf floh das dunkelgekleidete Duo fußläufig in Richtung Dörgen. Die von den entsandten Streifenwagenbesatzungen durchgeführte Fahndung nach den Tätern blieb ohne Ergebnis. Vor Ort konnten die Beamten Aufbruchspuren an dem Gerät feststellen.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

