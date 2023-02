Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw und Traktor verunfallen bei Überholmanöver

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

Bei einem missglückten Überholvorgang sind am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr ein Traktor-Gespann und ein Pkw verunfallt. Zwei Personen verletzten sich offenbar leicht.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte sich eine 28 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Preußisch Oldendorf zusammen mit zwei Kleinkindern hinter einem Traktor-Gespann befunden. Dessen Fahrer befuhr in gleicher Fahrtrichtung die Twiehauser Straße in Richtung der Rahdener Straße. Als der 52-Jährige mit dem Gespann nach links in die Straße "Döpkerott" abbiegen wollte, kam es zum Unfall mit dem BMW der Fahrerin, die zu einem Überholmanöver angesetzt hatte. In der Folge kippte der Anhänger auf die Seite, das Auto nahm erheblichen Frontschaden.

Die Preußisch Oldendorferin und ein zweijähriges Kleinkind wurden offenbar leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Minden gebracht. Die weiteren Personen blieben laut Polizei unversehrt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Twiehauser Straße gesperrt. Pkw und Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell