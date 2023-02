Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gartenstühle fangen Feuer

Lübbecke (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf einem Wohngrundstück an der Virchowstraße in Lübbecke zu einem Feuer.

Gegen 00:45 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses mehrere brennende Gartenstühle unter ihrem Carport. Anschließend versuchte man, das Feuer mit eigenen Mitteln zu bekämpfen. Letztendlich gelang es der Feuerwehr die Flammen noch vor dem Übergreifen auf den Carport zu löschen.

Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Beobachtungen werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

