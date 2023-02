Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Hüllhorst (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Niedringhausener Straße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 66-Jähriger aus Hüllhorst die B 239 aus Richtung Lübbecke kommend in Fahrtrichtung Kirchlengern. In Höhe der Einmündung zur Salzstraße beabsichtigte er, mit seinem Volvo nach links in diese abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan. Dessen 27-jähriger Fahrer aus Hiddenhausen befuhr die Bundesstraße in Richtung Lübbecke und konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden zunächst mit Rettungswagen dem Krankenhaus in Lübbecke zugeführt, welches sie am Abend aber wieder verlassen konnten.

Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf rund 9000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell