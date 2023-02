POL-MI: Fahrzeugteile von Lkw entwendet

Lübbecke (ots) - Wegen einer Unfallflucht auf einem an der Osnabrücker Straße gelegenen Parkplatz sucht die Polizei derzeit nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Autofahrerin am Sonntag gegen 10.30 Uhr ihren grauen Skoda auf dem Parkplatz der Mehrfamilienhäuer 56, 56 a und 56 b abgestellt. Als sie gegen 13.50 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie an dem Wagen eine seitliche Beschädigung. Die ...

mehr