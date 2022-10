Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221017.3 Kiel: Polizei zieht acht berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Kiel (ots)

Sonntag beziehungsweise in der Nacht zu Montag haben Kieler Polizistinnen und Polizisten insgesamt acht Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. In einem Fall war der Fahrer zudem erheblich alkoholisiert und leistete Widerstand.

Beamten des 4. Reviers fiel Montagfrüh gegen 03 Uhr ein Wagen auf, der das Rotlicht an der Kreuzung Werftstraße / Karlstal missachtete. Bei der Kontrolle des 47 Jahre alten Fahrers schlug dieser auf die Polizisten ein, konnte aber überwältigt werden. Sie stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,67 Promille fest. Darüber hinaus gab der Mann an, zuvor Cannabis geraucht zu haben.

Polizistinnen und Polizisten des 2. Reviers stellten im Verlauf des Sonntags fünf Fahrer fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen beziehungsweise standen. In der Nacht von Sonntag auf Montag zogen sie zwei weitere Fahrer aus den gleichen Gründen aus dem Verkehr.

Zunächst kontrollierten sie gegen 11:10 Uhr in der Kaistraße einen 20-Jährigen auf einem E-Scooter. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Kurz darauf, gegen 11:55 Uhr, stoppten sie einen 33 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters, der ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer stand. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer fiel gegen 14:20 Uhr in der Kaistraße auf. Auch der 29-Jährige hatte vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert. Erneut in der Kaistraße bemerkten sie gegen 16:30 Uhr einen 27 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters, der während der Fahrt einen Joint rauchte. Bei ihm stellten sie darüber hinaus Marihuana sicher und stellten fest, dass der Scooter über keinen Versicherungsschutz verfügte.

Kurz vor 23 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten im Ostring den 17 Jahre alten Fahrer eines Motorrollers. Der Jugendliche konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel ihnen gegen 00:40 Uhr in der Kaistraße ein PKW aufgrund der Fahrweise auf. Der 25 Jahre alte Fahrer hatte vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert. Zuletzt kontrollierten sie gegen 03:45 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer in der Hamburger Chaussee. Auch bei ihm stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass er vor Fahrtantritt Drogen genommen hatte.

In allen Fällen waren die Entnahme einer Blutprobe durch einen Polizeiarzt und ein Verbot der Weiterfahrt die Folge. Auf alle kommen Ermittlungsverfahren zu. Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen. Sei es bei Schwerpunkteinsätzen oder - wie hier geschehen - im Rahmen des täglichen Streifendienstes.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell