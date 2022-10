Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221017.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach zwei Raubtaten

Kiel (ots)

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei ermittelt derzeit nach einer vollendeten und einer versuchten Raubtat, die sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben.

Samstag brachte ein 45-Jähriger zur Anzeige, dass er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Brunswiker Straße beraubt worden sei. Nach seinen Angaben befand er sich zwischen 01 Uhr und 02 Uhr zwischen den Einmündungen Koldingstraße und Blocksberg und war im Begriff Getränke aus seinem dort geparkten Wagen zu holen. Anschließend habe er einen Blackout gehabt und könne sich an keinen Tathergang erinnern. Freitagvormittag habe sich eine Person bei ihm gemeldet, die seine Geldbörse und sein Handy im Blocksberg aufgefunden habe. Aus der Geldbörse fehle ein geringer Bargeldbetrag.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag traf ein 25-Jähriger gegen 04:30 Uhr an der Einmündung Hansastraße / Alsenstraße auf eine Person, die unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert und nach ihm geschlagen habe. Er habe ausweichen und flüchten können, so dass der Täter ohne Beute in Richtung Schauenburger Straße geflüchtet sei. Der 25-Jährige beschrieb den Täter als etwa 30 Jahre alt. Er soll helles Haar, eventuell mit Rotstich, haben und mit einer schwarzen Weste und Sneakern bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Taten beobachtet haben. Diese sowie insbesondere die Person, die Geldbörse und Handy fand, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

