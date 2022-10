Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221014.2 Kiel: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Kiel (ots)

Heute Vormittag kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte in der Kieler Innenstadt viele Radfahrerinnen und Radfahrer. An verschiedenen Stellen stellten sie dabei diverse Ordnungswidrigkeiten fest.

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr die Fahrradfahrenden an der Kreuzung Ringstraße/Hopfenstraße. Weitere Kontrollen fanden bis 10:30 Uhr in der Kaistraße sowie ab 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr am Asmus-Bremer-Platz in der Fußgängerzone statt.

Die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten stellten insgesamt 22 Radfahrende fest, die in nicht zulässiger Richtung auf dem Radweg unterwegs waren. 10 Radfahrende fuhren verbotswidrig in der Fußgängerzone. Zudem stellten die Polizistinnen und Polizisten gleich mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die das Rotlicht der Ampeln missachteten: Ein Fußgänger, zwei Radfahrende und ein Autofahrer.

Alle Betroffenen erwartet nun ein Verwarn- bzw. Bußgeld zwischen 5 und 100 Euro. Viele Passantinnen und Passanten sprachen die Einsatzkräfte auf die häufigen Kontrollen an und begrüßten diese. Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell