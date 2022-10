POL-KI: 221012.1 Lebrade: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Kiel (ots) - Sonntagmorgen verunfallten zwei Autos auf der Bundesstraße 76 in Kiel in Höhe des Ostrings. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der vermeintliche Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und besaß keinen Führerschein. Es besteht jedoch der Verdacht, dass eine andere Person gefahren sei. In den Morgenstunden gegen 06:00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Kieler die B 76 aus Schwentinental kommend in Fahrtrichtung ...

