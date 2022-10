Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221014.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Kieler Stadtteil Altstadt zu einem Straßenraub zum Nachteil eines 68-Jährigen. Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am 13.10.2022, gegen 00:15 Uhr, sprach ein Geschädigter eines Raubes im Bereich Wall eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Kiel an. Der 68-Jährige teilte mit, dass er gegenüber der Flämischen Straße wasserseitig im Hof der Gebäude Wall 47 bis 51 von einer ihm unbekannten männlichen Person zunächst angesprochen und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Geschädigte sei nach eigenen Angaben zu Boden gegangen und bewusstlos gewesen. Als er wieder zu sich gekommen sei, hätte er den Verlust seines Bargeldes in niedriger zweistelliger Höhe aus seiner Geldbörse festgestellt. Er konnte den Täter als männlich, 170 cm groß und von kräftiger Statur beschreiben. Er soll südländisch ausgesehen und einen Ohrring im rechten Ohr getragen haben.

Eine durch die Polizeileitstelle eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Geschädigte wies Verletzungen im Kieferbereich auf und eine Rettungswagenbesatzung verbrachte diesen in ein Kieler Krankenhaus.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell