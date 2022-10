POL-KI: 221014.3 Kiel: Raub an der Hörnbrücke - die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Heute Vormittag kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte in der Kieler Innenstadt viele Radfahrerinnen und Radfahrer. An verschiedenen Stellen stellten sie dabei diverse Ordnungswidrigkeiten fest. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr die Fahrradfahrenden an der Kreuzung Ringstraße/Hopfenstraße. Weitere Kontrollen fanden bis 10:30 Uhr in der Kaistraße sowie ...

