Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221017.2 Kreis Plön: Betrunkene Verkehrsteilnehmer verursachen Unfälle

Plön (ots)

Am Wochenende kam es im Kreis Plön zu drei alkoholbedingten Verkehrsunfällen. Unfallverursacher waren jeweils alkoholisierte Verkehrsteilnehmer.

Freitag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger Preetzer mit einem Kleinkraftrad die Wakendorfer Straße in Preetz. Ein vor dem Rollerfahrer fahrender VW Kombi hielt verkehrsbedingt an. Der Rollerfahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu stoppen und fuhr auf den PKW auf. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Preetz stellten bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Weiterhin ergab ein Drogenschnelltest, dass der 61-Jährige Cannabis konsumiert habe. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Knapp eine Stunde später geriet ein 33-Jähriger mit seinem Opel Kombi auf der Bundesstraße 430 kurz hinter Vogelsdorf nach einer langgezogenen Linkskurve in Fahrtrichtung Plön auf den Seitenstreifen und halb in den Graben. Der Opel Fahrer bekam die Kontrolle über sein Fahrzeug zurück und hielt an der nächsten Waldzufahrt an. Polizeibeamte der Polizeistation Lütjenburg stellten bei der Unfallaufnahme bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Hier ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,63 Promille.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 00:45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Kieler mit seinem Citroen den Neuheikendorfer Weg in Heikendorf in Richtung Brodersdorf. Der Autofahrer stieß auf regennasser Fahrbahn gegen einen Kantstein und verlor die Kontrolle über seinen PKW, überfuhr zwei Verkehrszeichen und prallte gegen drei gemauerte Zaunelemente bevor der PKW auf dem Dach zum Stillstand kam. Polizeibeamte aus Schönberg nahmen den Unfall auf. Sie stellten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Verunfallte kam mit einem Rettungswagen in ein Kieler Krankenhaus.

Ein Polizeiarzt entnahm zwei Beschuldigten auf den jeweiligen Dienststellen beziehungsweise ein diensthabender Arzt im Krankenhaus Blutproben. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Eva Rechtien

