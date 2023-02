POL-MI: Zwei BMW aufgebrochen - Fahrzeugteile entwendet

Espelkamp (ots) - Am Montagnachmittag, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus am Frotheimer Weg ein. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner gelangten die Täter durch Aufbruch einer Balkontür in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bevor sie mit dem erlangten Diebesgut unerkannt flüchten konnten. Bereits ...

mehr