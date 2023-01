Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Espelkamp (ots)

Am Montagnachmittag, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus am Frotheimer Weg ein. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohner gelangten die Täter durch Aufbruch einer Balkontür in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, bevor sie mit dem erlangten Diebesgut unerkannt flüchten konnten.

Bereits zuvor versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Franzensbader Straße einzudringen. Nach der Rückkehr des Eigentümers gegen 18.30 Uhr stellte dieser ein aufgehebeltes Fenster fest. Augenscheinlich gelang es den Einbrechern nicht, in das Gebäude zu gelangen.

Die Polizei bittet um Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen am Montagnachmittag. Die werden von der Kriminalpolizei in Minden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen genommen.

