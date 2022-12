Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand durch Böller an der Grundschule Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag, 3. Dezember 2022, gegen 18:50 Uhr, an der Grundschule in Elsfleth in der 'Alte Straße', einen Böller in einen Entlüftungsschacht geworfen, wodurch ein Kunststoffrohr in Brand geriet.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Elsfleth gelöscht, die mit 24 Kameraden vor Ort eingesetzt war.

Die Schadenshöhe wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

