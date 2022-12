Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Kindergarten in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kindergarten an der 'Stettiner Straße' in Großenkneten ist es im Zeitraum von Freitag, 2. Dezember 2022, 23:30 Uhr bis Sonntag, 4. Dezember 2022, 11:00 Uhr gekommen.

Bislang unbekannte Täter*innen hebelten eine Seitentür des Kindergartens auf und gelangten so in das Objekt. In der Folge wurden alle Räumlichkeiten durchsucht.

Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell