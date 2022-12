Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mehrere Pkw-Aufbrüche in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 2. Dezember 2022, 18:00 Uhr bis Montag, 5. Dezember 2022, 9:15 Uhr kam es in Ahlhorn in den Straßen 'Översweg', 'Am Gaswerk' und 'Westerholtkamp' zu mehreren Aufbrüchen von geparkten Pkw.

Die bislang unbekannten Täter*innen schlugen jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und gelangten so in die Innenräume, welche in der Folge durchwühlt wurden.

Mögliches Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Die entstandenen Sachschäden wurden auf circa 1300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell