Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Einbrüche über das Wochenende

Lübbecke (ots)

Zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäusern kam es am Wochenende im Stadtgebiet Lübbecke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zunächst verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus am Sperberweg. Im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, 15 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Nachdem zahlreiche Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht wurden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Über eine mögliche Tatbeute kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren.

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, überraschte eine Wohnungsinhaberin in der Straße "Mehner Mühle" nach ihrer Rückkehr drei Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Als die Seniorin die männlichen Personen ansprach, flüchteten diese durch einen Nebeneingang in den Garten. Die Frau stellte anschließend eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Des Weiteren waren zahlreiche Behältnisse und Schränke durchwühlt worden. Nach Angaben der Geschädigten wurde Schmuck entwendet.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Sonntagabend, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Auch hier betraten bislang unbekannte Personen nach dem Einschlagen eines Fensters das Gebäude am Kahle-Wart-Weg und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob und wie hoch der Beuteschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen zu den Taten. Diese werden unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen genommen.

