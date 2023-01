POL-MI: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Espelkamp (ots) - Ein anonymer Anrufer drohte am Donnerstagvormittag in einem Telekommunikationsgeschäft die Explosion einer Bombe an. Ohne eine Forderung zu stellen, beendete er das Gespräch. Die sofort alarmierte Polizei sperrte gegen kurz nach 10 Uhr zunächst mit einer Vielzahl von Streifenwagen den Bereich rund um das Wohn- und Geschäftshaus in der Breslauer Straße ab. Zudem evakuierten die Einsatzkräfte das ...

