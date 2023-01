POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Rostock (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am 20.01.2023 in Pastow zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Gegen 14:55 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer eines Peugeot den Lindenweg in Pastow. In einer Linkskurve in Richtung "Alte Schulstraße" kam der 68-Jährige mit seinem Pkw von der Straße ab und fuhr in der weiteren Folge geradeaus in die massive Wand einer Doppelgarage. Bei dem Unfall ...

mehr