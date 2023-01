Polizei Hagen

POL-HA: Auto und Lkw stoßen beim Abbiegen zusammen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als eine Sattelzugmaschine am Montag (09.01.) gegen 6 Uhr an der Kreuzung Bergischer Ring/Elberfelder Straße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Volvo. Der 53-jährige Fahrer des Lkw beabsichtigte nach rechts in die Elberfelder Straße abzubiegen. Um die Kurve nehmen zu können, musste er aufgrund des Anhängers ausholen. In der Spur neben ihm fuhr zu dieser Zeit ein 38-Jähriger mit seinem Volvo. Der Mann wartete den Abbiegevorgang des Sattelzuges nicht ab, sondern setzte seine Fahrt ebenfalls fort. Im Kreuzungsbereich wurde das Auto seitlich von dem Lkw touchiert und zwischen Bordstein und Lkw eingeklemmt. Der 38-jährige Hagener verzichtete auf eine sofortige medizinische Behandlung. Sein Volvo war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (arn)

