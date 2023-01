Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Wohnung eines Seniors gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr kam es am Montag (09.01.) in der Grazer Straße zu einem Wohnungseinbruch. Ein 70-Jähriger verständigte die Polizei, nachdem er bemerkte, dass in einem Zimmer seiner Wohnung ein Fenster aufgehebelt wurde. Die gesamten Räume waren durchwühlt. Sämtliche Schränke und Schubladen waren in allen Räumen aufgerissen und Gegenstände lagen verteilt auf dem Boden. Angaben zu möglichem Diebesgut konnte der Senior noch nicht machen. Ein Nachbar des Mannes hatte gegen 19 Uhr bis 19.30 Uhr Geräusche aus der Wohnung des 70-Jährigen gehört. Weitere Angaben konnte er jedoch nicht machen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

