Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Arnstadt (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am gestrigen Tag gegen 04.30 Uhr im Bereich "Bierweg". Ein 45-jähriger Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung "Obertunk" kommend in Richtung Ichtershäuser Straße als plötzlich ein Biber die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision des Fahrzeuges mit dem Tier. Der Biber verendete vor Ort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

