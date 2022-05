Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütten abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim/-Feuerbach (ots)

Mehrere Gartenhütten sind am Montag (23.05.2022) an der Schwieberdinger Straße sowie im Gewann Im Horn abgebrannt. Ein Zeuge meldete gegen 04.50 Uhr ein Feuer im Bereich der Schrebergärten an der Schwieberdinger Straße. Die alarmierte Feuerwehr begann sofort mit ihren Löscharbeiten und stellte dabei fest, dass offenbar eine Gartenhütte in Brand stand und auch auf die beiden danebenliegenden Grundstücke übergriff. Gegen 09.15 Uhr brannte auch eine Hütte im Gewann Im Horn, in Feuerbach ab. Es entstanden jeweils Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern in beiden Fällen an, der Verdacht eines Tatzusammenhangs besteht nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

