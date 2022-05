Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Handydieb nach Ortung auf dem Bodensee vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte/Friedrichshafen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (22.05.2022) einen 37 Jahre alten Mann in einem Boot auf dem Bodensee vorläufig festgenommen, der zuvor einem 19 Jahre alten Mann in einer Diskothek an der Königstraße das Handy gestohlen haben soll. Der 19-Jährige hielt sich am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 06.45 Uhr in der Diskothek auf, als ihm ein zunächst unbekannter Täter das Handy unbemerkt aus der Hosentasche zog. Nach der Ortung des Mobiltelefons lokalisierten die Beamten der Wasserschutzpolizei und des Polizeireviers Friedrichshafen den 37-jährigen Tatverdächtigen auf einem Boot. Bei seiner Durchsuchung fanden sie das gestohlene Handy und stellten es sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

