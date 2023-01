POL-MI: Anonymer Anrufer droht mit einer Bombe

Espelkamp (ots) - Zum Zusammenstoß zweier Autos ist es am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Erfmeyerstraße / Twiehauser Straße gekommen. Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte ein 19-jähriger in einem VW die Twiehauser Straße in Fahrtrichtung Twiehausen befahren und wollte gegen 15.35 Uhr den Kreuzungsbereich an der Erfmeyerstraße überqueren. Auf der befand sich zeitgleich ein 58 Jahre alter Fahrer in einem ...

