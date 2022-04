Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladungsverstoß durch LKW mit Gefährdung des Straßenverkehrs

Kalenborn-Scheuern/Oos (ots)

Am 07.04.2022 verlor gegen ca. 18:00 Uhr ein weißer LKW mit belgischer Zulassung auf der L10 zwischen den Ortslagen Kalenborn-Scheuern und Oos ein Metallteil, welches daraufhin auf die Fahrbahn fiel. Anschließend wurde dieses Metallteil von einem entgegenkommenden PKW überfahren, zudem keine weiteren Daten bekannt sind. Der Sachverhalt wurde von einem dahinter fahrenden Zeugen beobachtet, welcher dann die Polizei informierte. Der LKW konnte an der Anschlussstelle Prüm der BAB 60 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ob an dem entgegenkommenden PKW ein Sachschaden entstanden ist, ist unbekannt.

Weitere Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch der betreffende Verkehrsteilnehmer, der das Metallteil überfahren hat, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder via E-Mail unter der Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

