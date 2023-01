Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos stoßen in Vehlage zusammen

Espelkamp (ots)

Zum Zusammenstoß zweier Autos ist es am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Erfmeyerstraße / Twiehauser Straße gekommen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach hatte ein 19-jähriger in einem VW die Twiehauser Straße in Fahrtrichtung Twiehausen befahren und wollte gegen 15.35 Uhr den Kreuzungsbereich an der Erfmeyerstraße überqueren. Auf der befand sich zeitgleich ein 58 Jahre alter Fahrer in einem Mercedes. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der VW drehte sich, der Mercedes rutschte in einen angrenzenden Graben.

Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung genau wie seine Beifahrerin (57) versorgt. Der 19-jährige aus Espelkamp blieb unverletzt. Ein sich ebenfalls in seinem Auto befindlicher 11 Jahre alter Junge klagte ebenfalls über leichtere Beschwerden. Er wollte sich im Anschluss mit seinem Vater in ärztliche Behandlung begeben. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

