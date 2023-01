Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Vodafone-Shop ein

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Polizei wegen eines Einbruchs in den Vodafone-Shop in die Lübbecker Fußgängerzone gerufen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge schlugen vier bisher unbekannte vermeintlich männliche Täter gegen 3.10 Uhr die Scheibe des Geschäftes in der Langen Straße ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des zweigeschossigen Hauses. Nachdem die Kriminellen unter anderem Mobiltelefone von der Ausstellungsfläche entwendeten, entfernten sie sich Zeugenangaben zufolge fußläufig in Richtung der Bäckerstraße. Ob sie im weiteren Verlauf ein Auto zur Flucht nutzten, ist unklar. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Hinweise zu den Kriminellen werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell