POL-NB: Einbruch in einen Autohandel in Malchin

Am Morgen des 03.12.2022 stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin während einer Streifenfahrt ein offenstehendes Tor bei einem ortsansässigen Autohandel in der Stavenhagener Straße in Malchin fest.

Derzeit unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom 02.12.2022, 18.00 Uhr bis 03.12.2022, 08.00 Uhr auf das Firmengelände an der B104 und drangen gewaltsam in den dortigen Bürocontainer ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus diesem nichts entwendet. Vom Firmengelände selbst wurde ein abgemeldeter grauer PKW VW Passat entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können im Polizeirevier Malchin unter 03994 - 2310 oder über www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.

