Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Unter Alkoholeinwirkung auf Linienbus aufgefahren

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 9.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 18:50 Uhr in der Husarenhofstraße in Kleiningersheim. Ein 41-jähriger Sprinter-Lenker stand zunächst mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand und fuhr anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er mutmaßlich, dass ein ihn unmittelbar zuvor passierter Linienbus eines 49-Jährigen verkehrsbedingt abbremsen musste und er fuhr dem Linienbus hinten auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen starken Alkoholgeruch beim Sprinter-Lenker fest. Ein anschließender durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

