Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Klebeband als Gefahrenstelle über Fahrbahn gespannt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 29.01.22, auf Sonntag, 30.01.22, hatte unbekannte Täterschaft an mehreren Stellen ein stabiles Klebeband (sogenanntes Panzertape) über die Fahrbahn der Langestraße in Waldkirch gespannt. Dieses war auf einer Höhe von rund 1,20 Meter angebracht. Ein aufmerksamer 19-jähriger Autofahrer konnte die Gefahrenstelle erkennen und entfernte das Klebeband.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-40740) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Vorfall gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

