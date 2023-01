Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher in Haldem unterwegs

Stemwede (ots)

Zwei Wohnhäuser in der Straße "Am Bolles" waren am Freitagabend Ziel von Einbrechern.

In der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:25 Uhr kletterten Unbekannte auf den zugehörigen Balkon. Von diesem gelangten sie durch Aufhebeln eines Fensters ins Gebäude. Nachdem das Haus nach Wertgegenständen durchsucht wurde, flüchteten sie unter anderem mit entwendeten Uhren im Anschluss in unbekannte Richtung.

Mutmaßlich dieselben Täter brachen im Zeitraum von 19 Uhr bis 22:35 Uhr in ein benachbartes Einfamilienhaus ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und so zum Einstieg genutzt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter in diesem Fall Schmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.

