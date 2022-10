POL-CE: Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke mit leichtverletztem Verkehrsteilnehmer

Celle (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der vergangenen Nacht (28.10.2022) ein Kellerfenster der Hinrich-Wolff-Schule in der Ringstraße und drangen in das Gebäude ein. Zwar wurde nichts gestohlen, jedoch nahmen die Kriminellen zahlreiche Rollen Toilettenpapier aus dem Keller, verteilten sie auf dem Hof der angrenzenden Jugendfreizeitstätte und zündeten es zum Teil an. Es entstand Sachschaden in dreistelliger ...

mehr