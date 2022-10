Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Einbruch in Wohnhaus

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gelangten unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in der Hauptstraße und entwendeten eine mindestens Handtasche samt Geldbörse.

Die Tatzeit könnte gegen 04:30 Uhr gewesen sein, da um diese Zeit Hunde gebellt hatten.

Wie hoch der genaue Schaden beziffert wird, ist noch unklar.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell