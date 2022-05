Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Versuchter Tageswohnungseinbruch in Vahlhausen

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag konnte ein Hausbesitzer um 16:20 Uhr hören, wie eine unbekannte Person versuchte ein Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses in der Straße Neuer Kamp aufzubrechen. Nachdem der Hausbesitzer den Unbekannten angeschrien hatte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Wer zur Tatzeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

