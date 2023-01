POL-MI: Fußgängerin angefahren, Autofahrer flüchtet

Stemwede (ots) - Zwei Wohnhäuser in der Straße "Am Bolles" waren am Freitagabend Ziel von Einbrechern. In der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:25 Uhr kletterten Unbekannte auf den zugehörigen Balkon. Von diesem gelangten sie durch Aufhebeln eines Fensters ins Gebäude. Nachdem das Haus nach Wertgegenständen durchsucht wurde, flüchteten sie unter anderem mit entwendeten Uhren im Anschluss in unbekannte Richtung. Mutmaßlich ...

