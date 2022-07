Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstag (14. Juli 2022) versucht, einen 38-jährigen Krefelder zu berauben. Er war mit den drei Verdächtigen zunächst gegen vier Uhr an der Haltestelle Rheinstraße in Streit geraten. Gegen 4:15 Uhr schlugen die drei Verdächtigen dann an der Ecke Ostwall / Neue Linner Straße unvermittelt auf das Opfer ein und versuchten, ihm seine Bauchtasche zu entreißen. Ein Täter besprühte den Mann mit Reizgas. Die Täter flüchteten zu Fuß über die Neue Linner Straße in Richtung Philadelphiastraße. Es kann nur einer der Angreifer beschrieben werden; dieser war circa 1,80 Meter groß. Er hatte eine muskulöse Statur, schulterlanges, zum Zopf gebundenes Haar und einen Oberlippenbart. Er trug einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug und eine weiße Kappe.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (236)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell