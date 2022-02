Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund zu einem Tötungsdelikt in Dortmund

Am Donnerstag (17. Februar) ist es gegen 19 Uhr in einer Wohnung in der nördlichen Gartenstadt zu einem Tötungsdelikt gekommen. Eine 46-Jährige Dortmunderin wurde durch Messerstiche tödlich verletzt. Der mutmaßliche Täter, ihr 25-jähriger Sohn, flüchtete zunächst über den Balkon.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Polizeifliegerstaffel sowie Sondereinsatzkräften wurden eingeleitet. Am heutigen Morgen (18. Februar) wurde der 25-Jährige im Umfeld der Wohnanschrift in der Gartenstadt tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Obduktionen sind angeordnet.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Weitergehende Auskünfte werden ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Dortmund unter 0231/926 26 122 erteilt.

