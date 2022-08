Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Motorrollerfahrerin bei Unfall schwer und ihre Sozia leicht verletzt

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr parkte in der Hauptstraße, auf Höhe Gebäude 68, eine 33-jährige Fahrerin eines VW-Passats rückwärts aus. Dabei stieß sie gegen einen Motorroller, der auf der Hauptstraße in Richtung Neulußheim fuhr.

Die 58-jährige Fahrerin und die 19-jährige Sozia stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich die Fahrerin schwer und ihre Mitfahrerin leicht.

Beide kamen mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell