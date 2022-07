Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am Morgen des 04.07.2022, um 00:03 Uhr, kam es in der Bliesgaustraße in Blieskastel-Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein vermutlich weißes Fahrzeug die Bliesgaustraße in Fahrtrichtung Pirminiusstraße. Das unfallverursachende Fahrzeug kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Lieferwagen. Der Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen. An der Unfallörtlichkeit können Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell