Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl an einem geparkten PKW in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag den 01.07.2022 wurde im Zeitraum von 07:00 bis 17:00 Uhr das vordere und hintere Kennzeichen an einem geparkten schwarzen 1er BMW durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der BMW war im Tatzeitraum am Fahrbahnrand der Jägerhausstraße in 66424 Homburg in Höhe der Pfalzwerke geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell