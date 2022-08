Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher erbeuteten Tabakwaren

Zeugen gesucht

Selfkant-Süsterseel (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25. August) drangen drei unbekannte Täter um kurz nach 3 Uhr am Höngener Weg gewaltsam in eine Bäckerei ein und gelangten von dort in die Räumlichkeiten weiterer Geschäfte. Aus dem Verkaufsraum eines Lotto- und Schreibwarengeschäfts stahlen die Einbrecher Zigaretten und flüchteten. Die Unbekannten trugen Kapuzen. Ein Täter war mit heller, ein zweiter mit dunkler Oberbekleidung und der dritte mit einem gestreiften dunklen Pullover bekleidet. Zeugen, die zur in Rede stehenden Tatzeit oder auch im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

