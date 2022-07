POL-KB: Allendorf/Eder - Zwei Pedelecs gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein Unbekannter in ein Ärztehaus in der Bad Wildunger Laustraße ein. Der Täter gelangte in das Gebäude und brach hier eine Tür zu einer Arztpraxis auf. Er durchsuchte die Praxisräume und entwendete eine geringe Menge Münzgeld. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 250 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an ...

