Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Auto beim Viehmarkt aufgebrochen, Einnahmen eines Weinhändlers gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein Unbekannter das Auto eines Weinhändlers beim Kram- und Viehmarkt in Bad Wildungen auf. Er entwendete eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen. Außerdem hat der wahrscheinlich selbe Täter das Weinzelt des Händlers aufgeschnitten. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem sich auffällig verhaltenden Mann.

Das Weinzelt der Familie wurde gegen 00.30 Uhr geschlossen. Unmittelbar zuvor hatten der Weinhändler und seine Frau einen verdächtigen Mann beobachtet, der mehrfach auffällig am Weinzelt vorbeikam. Diese Wahrnehmung teilten sie kurz nach der Schließung des Zeltes einer Streife der Bad Wildunger Polizei mit. Diese begab sich nun zum Weinzelt, wo aber keine verdächtigen Wahrnehmungen gemacht werden konnten. Noch während die Polizisten am Weinzelt waren, musste der Weinhändler feststellen, dass sein Auto aufgebrochen worden war. Ein Unbekannter hatte eine Scheibe eingeschlagen und die Geldkassette aus dem Auto entwendet. Der graue Mitsubishi war auf einem Parkplatz in Richtung der Reitplätze abgestellt. Die Polizeibeamten nahmen die Anzeige auf und fahndeten weiter nach dem Verdächtigen. Dieser konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Am nächsten Morgen stellten die Geschädigten dann noch fest, dass der wahrscheinlich selbe Täter nach dem Diebstahl aus dem Auto noch in das Weinzelt eingestiegen war. Er hatte das Zelt aufgeschnitten, konnte hier aber nichts stehlen. Die Tatzeit liegt zwischen 03.00 und 13.00 Uhr.

Von dem sich auffällig verhaltenden Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 50 bis 55 Jahre alt,

etwa 1,70 cm groß, normale Statur, dunkle, schwarze Haare zum kurzen Zopf gebunden bekleidet mit grauem T-Shirt, dunkle Jeanshose, dunkles Kapuzensweatshirt trug schwarzes Basecap

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell