Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall in Fabbenstedt: Vier Fahrzeuge beschädigt

Espelkamp (ots)

Zwei aufeinanderfolgende Unfälle mit vier beteiligten Fahrzeugen ereigneten sich am vergangenen Freitag auf der Fabbenstedter Straße.

Zunächst befuhr gegen 16 Uhr eine 70-jährige Peugeot-Fahrerin aus Lembruch (Landkreis Diepholz) die Fabbenstedter Straße in Richtung Preußisch Oldendorf, um an der Einmündung Kurzenhülsen nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall eines dahinterfahrenden 25-Jährigen aus Lübbecke, der mit einem Mercedes in das Heck des Peugeot auffuhr.

Unmittelbar danach kam es zum Frontalzusammenstoß zweier weiterer Autos an der genannten Unfallörtlichkeit. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge konnte ein sich hinter dem Mercedes befindlicher Mini-Fahrer (46) aus Preußisch Oldendorf einen weiteren Auffahrunfall nur durch ein Ausweichmanöver vermeiden und lenkte sein Auto nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 53-jährigen BMW-Fahrer aus Rahden.

Der Mini und der BMW wiesen einen erheblichen Unfallschaden in Höhe von über 20.000 Euro auf und mussten abgeschleppt werden. Deren Fahrzeugführende wurden offenbar leicht verletzt und von einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden weiteren Fahrzeugführer blieben körperlich unversehrt. Auch der nicht mehr fahrbereite Mercedes wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Peugeot blieb fahrbereit. Die Fabbenstedter Straße musste zur Unfallaufnahme im Bereich der Einmündung Kurzenhülsen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell